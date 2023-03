Minister Ernst Kuipers volgende week op bezoek in Groningen

nieuws

Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Aanstaande maandag brengt Ernst Kuipers (minister van Volksgezondheid) een bezoek aan Groningen. De bewindsman gaat op bezoek in het UMCG en gaat in gesprek met studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool.

Kuipers komt onder meer praten over de inzet van psychedelica (ketamine, MDMA en paddo’s) bij pijn en psychiatrische aandoeningen. De gezondheidsminister neemt daartoe een rapport in ontvangst, waarin gepleit wordt voor centrale regulatie in de zorg van de voor het publiek verboden substanties. Daarnaast gaat Kuipers praten over de inzet van CAR -T-cel immunotherapie bij patiënten met lymfeklierkanker.

Later op de middag vertrekt Kuipers naar Drachten, waar hij in Nij Smellinghe wordt bijgepraat over ‘prehabilitatie’ en over LifeLines. In de avond keert Kuipers terug naar Groningen, waar hij met studenten praat over de toekomst van de zorg.

Woordvoerder Janneke Kruse van het UMCG benadrukt dat er tijdens het bezoek van Kuipers niet wordt gepraat over het behouden van het kinderhartcentrum in het UMCG. Kuipers besloot twee weken geleden dat het UMCG haar kinderhartcentrum mag behouden, nadat zijn voorganger (Hugo de Jonge) ruim een jaar geleden juist wilde dat de specialistische kinderhartzorg uit Groningen zou verdwijnen.