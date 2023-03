Middagprogramma OOG krijgt nieuw leven in ‘nieuw sausje’

nieuws

Paul van der Laan - Foto: Alexander ter Meer

OOG op de Middag komt terug in de ether. Het welbekende programma van OOG Radio krijgt daarmee een nieuw leven. Vanaf vandaag presenteert Paul van der Laan het programma elke maandag van vier tot zes en giet er een nieuw sausje overheen.

Helemaal onbekend is de nieuwe presentator bij OOG Radio niet. Zo is hij al een tijdje te horen bij de OOG Ochtendshow en verzorgt hij elke donderdag het OOG Radio Nieuws. De geboren Stadskanaalster, die nu in Hoogezand woont, is van jongs af aan al bezig met radio. Zoals hij zelf zegt is zijn liefde begonnen met Het Glazen Huis en is het daarna nooit meer gestopt.

De uitzendingen van OOG Op De Middag gaan in het teken staan van de actualiteit. Paul speelt in op sport maar ook het openbaar vervoer wordt niet vergeten. Iedere week presenteert hij verschillende rubrieken zoals ”Hoe stuitert het bij Donar” of wat denk je van de situatie bij de FC, door Daniël Theelen. De vraag is nu nog echter of dat vanaf volgend seizoen nog wel de eredivisie zal zijn. Paul is er vrij duidelijk over ”Ze blijven erin, anders eet ik m’n schoen op!” Daarnaast wordt Paul bijgestaan door Jan Kooistra die het nieuws zal brengen en hoor je de beste muziek!

Paul is vanaf nu elke maandag te horen op OOG Radio van 16.00 tot 18.00 uur.