Melding over steekincident bij feestcafé in Peperstraat blijkt ‘gewoon opstootje’ te zijn

Foto: 112 Groningen

Meerdere hulpdiensten werden in de nacht van donderdag op vrijdag opgeroepen om naar de Peperstraat te komen voor een mogelijk steekincident bij feestcafé Shooters. Eenmaal aangekomen bleek de situatie nogal mee te vallen.

Ter plaatse bleek dat er in het feestcafé een handgemeen had plaatsgevonden. Een woordvoerder van de politie laat vrijdagochtend weten dat het incident een ‘gewoon opstootje’ betrof, waarbij één van de betrokkenen glasscherven in zijn arm had gekregen.

Ambulancepersoneel keek de stapper na. Of deze persoon naar een ziekenhuis moest voor verdere behandeling, is niet bekend.