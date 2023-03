Meevaller van bijna 22 miljoen voor gemeente Groningen

nieuws

Foto: Axelle B via Publicdomainpictures.net

De gemeente Groningen heeft een meevaller van een kleine 22 miljoen euro geboekt. Dat meldt de gemeente deze woensdag.

Het gaat om de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds. De decembercirculaire gemeentefonds laat een voordeel van 52,7 miljoen euro zien ten opzichte van de begroting 2022. Het resultaat is daarmee bijna 22 miljoen euro hoger dan eerder gemeld. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door veranderingen in de taken van de gemeente, en de coronacompensatie inkomstenderving.

Aan het gemeentefonds kunnen afzonderlijke bedragen worden toegevoegd voor nieuwe taken en voor intensivering van bestaande taken. Dat leidt tot extra ontvangsten. Aan de andere kant kan dat ook leiden tot kortingen.