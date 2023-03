Meerdere auto’s betrokken bij verkeersongeluk Ring West, één persoon gewond

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op Ring West zijn dinsdagavond zeker drie auto’s betrokken geraakt bij een verkeersongeluk. Daarbij is één persoon gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 18.45 uur ter hoogte van de kruising Metaallaan. “Zeker drie auto’s zijn met elkaar in botsing gekomen”, vertelt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Vermoedelijk is één van de bestuurders door rood gereden.” Omdat er vermoedelijk een persoon bekneld was komen te zitten rukten hulpdiensten massaal uit. Behalve een ambulance en politie kwam ook de Groninger brandweer naar de locatie. “Eén slachtoffer is op een wervelplank de ambulance ingeschoven, en is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

Afsluiting

Een wervelplank is een hulpmiddel van hout of kunststof om een slachtoffer stabiel te kunnen vervoeren wanneer er mogelijk sprake is van letsel aan de wervelkolom. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Vanwege het ongeluk was één rijbaan afgesloten, en was ook de afslag van de Metaallaan naar de N370 afgesloten. De voertuigen zijn door een bergingsbedrijf weggesleept.

Qbuzz

Vervoersbedrijf Qbuzz meldt dat vanwege het ongeluk bussen een tijdlang niet van de haltes Metaallaan en Goudlaan gebruik konden maken. Reizigers werden opgeroepen om gebruik te maken van de halte Pyrietstraat of de halte J. Goyenstraat.