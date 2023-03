Maxim Mariani tekent bij FC Groningen

sport

Foto via FC Groningen

Maxim Mariani heeft donderdag een contract getekend bij FC Groningen. De 18-jarige verdediger uit Stad speelt nu nog in het Onder-21 elftal van de Groningse club, maar hoopt snel permanent zijn intrede te maken in het eerste elftal.

FC Groningen legde Mariani vast tot medio 2025, met een optie voor nog een jaar. De jonge verdediger zette zijn handtekening, in aanwezigheid van familieleden. De trotse Mariani hoopt met de verbintenis door te groeien naar een permanent plekje in de hoofdmacht van FC Groningen: “Het doel is om me bij Onder-21 goed te laten zien en vanuit daar de stap te maken naar het eerste. Ik ga volle bak bij Onder-21 en ga volle bak om mezelf te blijven ontwikkelen.”

Mariani speelt sinds zijn jonge jeugd bij FC Groningen, nadat hij begon met voetballen bij Be Quick 1887. De verdediger mocht tijdens de winterstop al even ruiken aan het eerste elftal. De verdediger ging met A-selectie mee op trainingskamp en speelde mee in verschillende oefenwedstrijden. Mariani zat ook al twee keer bij de wedstrijdselectie van het eerste elftal.