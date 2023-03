Matthäus Passion door NNO: ”Echte meesterwerken raak je nooit op uitgekeken”

Eigen foto - Matthäus Passion

De Matthäus Passion is een begrip in Nederland en zit verweven in onze cultuur. Nergens ter wereld wordt dit stuk zo vaak opgevoerd als in ons kikkerlandje.

Bach schreef zijn meesterwerk in 1727 en heeft het zelf slechts enkele keren kunnen uitvoeren. Nu, 296 jaar later, bezoeken naar schatting zo’n 250.000 mensen jaarlijks een live uitvoering in Nederland. De Matthäus Passion, Bachs meeslepende meesterwerk, gaat over de laatste dagen van Jezus.

Het NNO verrast ieder jaar weer met een eigenzinnige uitvoering van de Passion. Daarom staat nu Jan Willem de Vriend op de bok. De Vriend maakte internationaal furore als barokspecialist en is als dirigent verbonden aan orkesten in onder meer Spanje, Frankrijk en Duitsland. Hij wordt vergezeld door een ware sterrencast: bariton Geert Smits als Christus, Jörg Dürmüller als evangelist en verder onder meer sopraan Ilse Eerens, alt Luciana Mancini, bas André Morsch, het Noord Nederlands Concertkoor en het Roder Jongenskoor.

“Op echte meesterwerken raak je nooit uitgekeken,” vertelt Jan Willem de Vriend in de OOG Ochtendshow. ”Gisteren waren we aan het repeteren en sommige leden doen echt al jaren mee. En zelfs die mensen zeggen dat ze ieder jaar weer nieuwe dingen ontdekken in het meesterwerk.”

Het Noord Nederlands Orkest komt zes en zeven april naar de Oosterpoort met de Matthäus Passion.

Je hoorde Jan Willem de Vriend in de OOG Ochtendshow. Hieronder te beluisteren.