Marcel Schlaman draagt News Cafe na 27 jaar over aan nieuwe eigenaar

nieuws

Foto via Google Maps - Streetview

Het News Cafe aan het Waagplein wisselde deze week van eigenaar. Na 27 jaar onder leiding te hebben gestaan van oprichter Marcel Schlaman is Jochem van der Schoot uit Leeuwarden nu de eigenaar van het grand café, de club, het restaurant en het bekende terras in de binnenstad.

“Zevenentwintig jaar geleden stond ik op de bovenste verdieping van het in aanbouw zijnde News Cafe in Groningen. Het was de start van een enerverende, mooie tijd”, schrijft Schlaman over de overname. “In de afgelopen decennia heb ik alle facetten en ontwikkelingen van horeca mee mogen maken en die ervaring ook mogen gebruiken in de praktijk.”

De 63-jarige Schlaman doet nu een stapje terug, maar blijft actief in de horeca. In Thailand werkt Schlaman nu aan een luxe privé villa: “Een uitbreiding in Thailand en een tweede vestiging op Curaçao staan momenteel in de planning. Daarnaast blijf ik in Groningen mij op de achtergrond bezig houden met ons succesvolle restaurant Cho Fah en zal de komende periode benutten om te gaan verkennen welke verdere uitdagingen ik aan wil gaan.”

Voor het News Café verandert er volgens Schlaman en Van der Schoot weinig. Schlaman: “Met straks een mooi heringerichte Grote Markt en Waagplein ben ik ervan overtuigd dat het News Cafe met frisse nieuwe ideeën en energie een succesvolle toekomst tegemoet gaat.”