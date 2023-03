nieuws

Foto: Wijkagent Siard Heidanus via Twitter (@WA_Korrewegwijk)

Aan het begin van de donderdagavond is de politie een zoekactie gestart in Groningen, nadat een man besloot om een bezorgfiets van een fietsbezorger te stelen in het centrum van Stad.

De politie besloot daarop Burgernet in te zetten, om zo ook het publiek mee te laten zoeken naar de fietsendief. Dat had resultaat, want kort na 19.00 uur wisten handhavers de fietsendief in de kraag te vatten.

De politie en handhavers bedanken iedereen die mee heeft geholpen bij de zoektocht.