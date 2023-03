Man die aangehouden werd na melding beroving met vuurwapen is 19-jarige Groninger

nieuws

Foto: 112 Groningen

De man die vrijdag in het begin van de avond werd aangehouden in de IJsselstraat door een DSI-team van de politie is een 19-jarige inwoner uit de gemeente Groningen. Dat laat de politie zaterdag weten.

Aan het einde van de middag kwam er een melding binnen van een beroving waarbij een vuurwapen gebruikt zou zijn. Agenten in kogelwerende vesten gingen daarop naar de locatie, waarbij ook de hulp werd ingeroepen van een DSI-team. De Dienst Speciale Interventies doorzochten een woning waarbij uiteindelijk een man kon worden aangehouden. Tijdens de actie moesten buurtbewoners in hun huizen blijven.

De politie gaat onderzoek doen wat de rol van deze persoon is geweest. Vanwege de melding was de IJsselstraat enige tijd afgesloten voor het verkeer.