Maartje uit Haren doet sponsortocht door 253 Drentse dorpen voor het Ronald Macdonald huis

Een mooie uitdaging voor Maartje Scholtmeijer uit Haren. Vanaf 25 juni wil ze starten met een fietstocht door alle Drentse dorpen. Met haar stadsfiets fietst ze in totaal 1000 kilometer.

Als kind kwam Maartje terecht op de Intensive Care van het UMCG met het RS Virus. Haar ouders verbleven tijdens deze periode in het Ronald Macdonald Huis. Hier hoorde ze hele positieve verhalen over. Dit motiveerde haar om een fietstocht te doen voor het Ronald Macdonald Huis. Zo vertelt ze in het radioprogramma Haren Doet.

Ze weet als geen ander hoe fijn het is als je ouders snel naar je toe kunnen komen. ”1,5 jaar geleden kreeg ik een ongeluk. Het was fijn dat mijn ouders snel ter plaatse konden zijn”. Dankzij het Ronald Macdonald Huis hoeven ouders niet meer ver te rijden als ze naar het ziekenhuis moeten voor hun kind.

Met de fietstocht wil ze geld ophalen voor het Ronald Macdonald huis, maar ook werken aan haar conditie. Door het ongeluk heeft haar fiets veel schade gehad. Via de verzekering kreeg ze uiteindelijk een nieuwe fiets. Ze begon daarna weer met kleine stukjes en dat breidde ze steeds meer uit. Er is bewust gekozen voor de provincie Drenthe: ”’Drenthe is een mooie provincie en je kan daar gemakkelijk komen vanuit Haren”.

Het doel is om in de zomer alle Drentse dorpen langs te gaan. Om dit goed te volbrengen heeft ze alle hulp hard nodig. Zo kan je doneren op een speciale actiepagina. Ook zoekt ze mensen die haar heen en weer kunnen brengen van Haren naar haar fiets en weer terug. Zo kan ze elke avond in haar eigen bed slapen. Geïnteresseerden kunnen zich bij ons melden door te mailen naar harendoet@oogradio.nl. We brengen je dan graag met Maartje in contact.

Luister hieronder het volledige interview.

Your browser doesn't support the audio element. Download the file here