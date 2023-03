Maarten Baas ontwerpt nieuw interieur Café Groninger Museum

nieuws

Groningen is een nieuw café rijker met een bijzonder interieur. Het gaat om Café Groninger Museum. De Nederlandse kunstenaar/ontwerper Maarten Baas tekende voor het nieuwe interieur.

Baas ontwierp twaalf jaar geleden het interieur van het toenmalige Mendini Restaurant, maar achteraf was hij daar niet tevreden over. Nu heeft hij dus een herkansing gekregen. De ruimte, inrichting en menukaart zijn volledig vernieuwd. Volgens Baas is de inrichting ‘eclectisch, een beetje maf en een allegaartje van verschillende stijlen’.

Het nieuwe museumcafé is maandag t/m zondag open van 11 tot 17 uur en ook te boeken voor speciale gelegenheden.