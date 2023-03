Maandagavond live bij OOG: Het Groninger lijsttrekkersdebat

nieuws

Foto: PXHere.com (CC 0.0)

Wil je in de toekomst nog vliegen vanaf Groningen Airport Eelde? Hoe moet het verder in het gasdossier? En heeft Groningen ruimte voor meer windmolens en zonneparken? Het zijn belangrijke overwegingen voor de keuzes in het stemhokje van komende woensdag. RTV Noord, Dagblad van het Noorden en OOG TV maken de keus maandagavond misschien iets makkelijker, want dan organiseren de drie noordelijke media het Groninger Lijsttrekkersdebat in het Forum Groningen.



Alle lijsttrekkers van de 19 deelnemende partijen aan de Provinciale Statenverkiezingen worden maandagavond aan de tand gevoeld in het Forum door verslaggevers van de krant en de twee omroepen. Via debatten, interviews en analyses wordt duidelijk welke partij jouw stem komende woensdag gaat verdienen.

Het lijsttrekkersdebat start om 20.00 uur. Het debat vindt plaats in de entreehal van het Forum. Alle zitplaatsen voor publiek zijn inmiddels uitverkocht. Maar het debat volgen kan ook thuis. OOG zendt het debat maandagavond live uit.