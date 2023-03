“Maandag kans op een bui maar ook opklaringen, komende dagen mogelijk winterse buien”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Op maandag kan er wat regen vallen maar zijn er ook opklaringen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er de komende dagen kans op een winterse bui.

“Maandag is er veel bewolking met in de ochtenduren enkele opklaringen. In de middag valt er wat lichte regen”, vertelt Kamphuis. “Bij een zwakke zuidwestenwind, kracht 2, wordt het 5 graden. In de nacht van maandag op dinsdag ligt de minimumtemperatuur, bij enkele opklaringen, rond het vriespunt. Lokaal kan er dan een winterse bui vallen. Dinsdag is er zo nu en dan zon en opnieuw is er de kans op enkele winterse buien. In het zuiden van het land is de kans op perioden met sneeuw en een sneeuwdek in de loop van de dag het grootst. Bij ons wordt het 4 of 5 graden bij een zwakke of matige westenwind, kracht 2 tot 3. In de nacht van dinsdag op woensdag een paar opklaringen en minima iets onder het vriespunt.”

Regen en natte sneeuw

“Woensdag is het rustig weer. De zon schijnt geregeld en er valt een enkel winters buitje bij 4 of 5 graden als maximumtemperatuur. In de nacht naar donderdag opklaringen en minimumtemperaturen rond de -3 graden. Lokaal kan het een graad kouder worden. Donderdag blijft het droog en schijnt er zo nu en dan een waterig zonnetje. Het wordt 3 graden bij niet al te veel wind uit het zuidoosten, kracht 2 tot 3. In de avond of nacht naar vrijdag kans op regen of (natte) sneeuw bij minima rond of iets boven het vriespunt.”

Aanval van zachte lucht

“Vanaf vrijdag probeert zachte lucht vanuit Frankrijk tot ons land door te dringen. De koudere lucht boven ons land, en het noorden van Europa, biedt echter nogal wat weerstand. Of die zachte lucht ons op vrijdag, of in de loop van het weekend kan bereiken is nog even de vraag. Mogelijk gaat het opdringen van zachte lucht eerst gepaard met regen of natte sneeuw.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.