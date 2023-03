“Maandag eerst kans op gladheid, komende dagen regen maar hogere temperaturen”

nieuws

Foto: Michel Eising

De kans op regen blijft ook de komende dagen aanwezig. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis loopt de temperatuur de komende dagen wel op, waarbij het op donderdag wel eens 14 of 15 graden kan worden.

“Maandag beginnen we de dag met de kans op lokale gladheid door winterse neerslag”, waarschuwt Kamphuis. “Gedurende de dag zijn er wolkenvelden, afgewisseld door een paar opklaringen en enkele buien. Sommige buien gaan gepaard met natte sneeuw of hagel. Bij een vrij krachtige wind, in het Waddengebied een harde noordwestenwind, windkracht 5 tot 7, wordt het 7 graden. In de nacht van maandag op dinsdag minimumtemperaturen rond het vriespunt bij opklaringen. Dinsdag is er veel bewolking, met hier en daar een opklaring. Het blijft droog en het wordt 7 of 8 graden bij een matige zuidenwind, windkracht 4. In de nacht naar woensdag kans op lichte regen.”

“Woensdag is er in de ochtend een enkele opklaring, maar gaat het in de loop van de middag regenen. Met 12 graden als maximumtemperatuur wordt het wel een stuk zachter. Donderdag wordt het met 14 of 15 graden nog zachter. Eerst is er veel bewolking en valt er een bui of wat regen. Later in de ochtend, en in de middag, breekt de zon af en toe, of zelfs geregeld, door, en blijft het droog. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 4 tot 5. Vrijdag wordt het een graad of 12, maar neemt de kans op regen weer behoorlijk toe. Tijdens het weekend steekt er een noordelijke wind op en wordt het weer kouder met een graad of 7 als maximumtemperatuur. Zaterdag valt er een bui, zondag lijkt het droog te blijven en is er geregeld zon. In de nachten daalt het kwik tot dichtbij het vriespunt.”

