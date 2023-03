“Maandag een stormachtige wind, aan het einde van de week oplopende temperaturen”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Het lijkt de komende dagen wel herfst met regen en een harde wind. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis lopen aan het einde van de week de temperaturen op, maar blijkt ook dan de kans op regen aanwezig.

“Maandag begint de dag met naar het westen wegtrekkende regen”, vertelt Kamphuis. “Wat volgt is een droog en wisselend bewolkt weertype. Het is met 14 graden erg zacht. De wind is fors, krachtig, soms hard, kracht 6 tot 7. Lans de Wadden hard tot stormachtig, kracht 7 tot 8. In de nacht van maandag op dinsdag volgt er regen bij 8 graden als minimumtemperatuur. Dinsdag is het met 8 graden als maximumtemperatuur weer een stuk koeler. Af en toe is er zon, maar er vallen ook een paar buien. In de loop van de dag is er kans op natte sneeuw en hagel. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten, kracht 4 tot 5. In de nacht van dinsdag op woensdag is er kans op een graad vorst.”

“Woensdag wordt het een graad of 7. Af en toe is er zon en er is een kleine kans op een buitje of wat regen. Donderdag zijn de veranderingen klein. Vanaf vrijdag lopen de temperaturen weer op naar een graad of 12 of 13. Vrijdag is het vaak droog, maar tijdens het weekend neemt de kans op regen weer toe en is het regelmatig nat. De wind gaat aan de ketting. De temperaturen neigen dus later in de week naar een vleugje lente, het weerbeeld wil er echter nog maar niet bij aansluiten. Depressies trekken steeds onder een blokkerend hogedrukgebied boven het noorden van Europa langs en dit patroon lijkt voorlopig niet te worden doorbroken.”

