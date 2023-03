“Maandag bewolking en kans op regen, komende dagen soms wat zon maar ook buien”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Rustig en stabiel lenteweer zit er voorlopig niet in. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis zal het de komende dagen regelmatig gaan regenen.

“Maandag is het bewolkt met vanuit het westen in de loop van de ochtend perioden met lichte regen”, vertelt Kamphuis. “Later op de dag wordt het weer droog. De maximumtemperatuur schommelt rond de 8 of 9 graden. De wind is matig en komt uit het zuidwesten. Dinsdag is het met 11 graden wat zachter. De dag begint met veel bewolking en de kans op regen. In de loop van de ochtend wordt het droog en laat de zon zich zo nu en dan zien. In de middag neemt de kans op een bui weer toe.”

“Woensdag wordt het 12 graden. De dag begint droog, maar in de loop van de ochtend gaat het enige tijd regenen. De zuidwestenwind neemt toe naar vrij krachtig, in het Waddengebied naar hard windkracht 7. Donderdag zijn er perioden met regen en wordt het 11 of 12 graden. Vrijdag, en ook tijdens het weekend, houden we het niet droog en is het overdag een graad of 10/12. De verwachting is ook dat het wisselvallige weer voorlopig aanhoudt.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.