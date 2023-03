Lukkien tekent voor drie seizoenen, Van der Ree vertrekt en Langeler promoveert

sport

Foto via FC Groningen

Dat Dick Lukkien komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van FC Groningen wordt, lekte zondag al uit. Maandagochtend maakte de club bekend voor hoe lang de 50-jarige Veendammer tekent in Euroborg.

Lukkien tekent voor drie seizoenen bij FC Groningen, tot de zomer van 2026. tot medio 2026. De in Winschoten geboren komt over van FC Emmen, waar zijn contract eind dit seizoen afliep. De officiële presentatie van Lukkien wordt na dit seizoen verwacht, zodat zowel Lukkien als Dennis van der Ree zich kunnen focussen op lijfsbehoud in de Eredivisie.

“Het is geen geheim dat we afgelopen winter ook al hebben geprobeerd om Dick tussentijds naar Groningen te halen”, vertelt algemeen directeur Wouter Gudde. “Dat lukte toen niet omdat FC Emmen hem aan zijn contract hield. Onlangs hebben wij bij Dick geïnformeerd naar de mogelijkheden na het huidige seizoen, als zijn contract in Emmen afloopt. Dick stond hier positief tegenover en dat heeft na een aantal gesprekken geleid tot een overeenkomst vanaf het nieuwe seizoen.”

“Naast FC Emmen heeft FC Groningen altijd een speciale plek in mijn hart gehouden”, aldus Lukkien. “Ik ben blij dat ik na zeven seizoenen aan de Meerdijk aan hoofdstuk mag gaan werken in Groningen. Voor nu geldt dat zowel mijn collega Dennis van der Ree als ikzelf alle energie en aandacht nodig hebben om onze ploegen in de Eredivisie te houden. FC Emmen heeft mij de kans gegeven als zelfstandig hoofdtrainer in het betaald voetbal en daarvoor zal ik de club altijd dankbaar blijven.”

Van der Ree vertrekt

Met de komst van Lukkien gaat ook gepaard dat Dennis van der Ree na dit seizoen vertrekt bij FC Groningen. Daarmee is de 43-jarige oefenmeester na één jaar al weer weg bij FC Groningen, nadat hij in juni assistent-trainer werd onder toenmalig hoofdcoach Frank Wormuth.

“Toen de club mij meldde dat er met ingang van het nieuwe seizoen een andere hoofdtrainer voor de groep zal staan, heb ik nagedacht over mijn toekomst bij FC Groningen”, aldus Van der Ree. “Ik heb ervoor gekozen na dit seizoen mijn eigen pad te kiezen, simpelweg omdat het voor de nieuwe hoofdtrainer prettig is om met zijn eigen staf te kunnen starten. Gezien mijn verschillende rollen van dit seizoen, is dit voor ons beiden geen ideale situatie om eventueel samen te beginnen aan een nieuw seizoen.”

Langeler maakt promotie

Ook Art Langeler tekende een nieuw contract. De 52-jarige Lochemer wordt manager Voetbal en Opleiding, binnen een nieuwe organisatiestructuur aan de top van FC Groningen. Algemeen directeur Wouter Gudde gaat leiding geven aan een team van de hoofdtrainer, de manager Voetbal en Opleiding én een nog aan te stellen derde voetbaltechnische man. Die man is er, na het vertrek van Mark-Jan Fledderus begin februari, nog niet.

Voor Langeler betekent zijn nieuwe rol een hogere stap op de ladder binnen FC Groningen, nadat hij begin dit seizoen werd aan gesteld als Hoofd Voetbalontwikkeling Bovenbouw binnen de Opleiding van FC Groningen.