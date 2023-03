Loempiakraam voor Aldi in Vinkhuizen mag blijven

nieuws

De Vietnamese loempiakraam van Danny Nuyen voor de Aldi in winkelcentrum Vinkhuizen mag tot 2035 blijven staan. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State.

Aldi spande bij de hoogste bestuursrechtbank een rechtszaak aan tegen de gemeente Groningen. De inzet was de standplaatsvergunning die burgemeester en wethouders voor vijftien jaar hebben verleend aan Nuyen.

Volgens de supermarkt staat de loempiakraam in de weg bij een uitbreiding aan de voorkant van de winkel. De bedoeling was om daar een halfronde entree te maken, maar de gemeente keurde de plannen. Ook de Raad van State gaat mee in dat besluit.

Volgens de gemeente leidt de uitbreiding van de winkel niet tot een verbetering van het winkelplein. In een poging om de loempiakraam te laten verdwijnen, probeerde Aldi ook de geldigheidsduur van de standplaatsvergunning te verkorten van vijftien jaar tot twee jaar. Ook dat keurde de Raad van State af.