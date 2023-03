Liveblog: Groningen naar de stembus voor Provinciale Staten en waterschappen, opkomst tot nu 45,2%

nieuws

Stemgerechtigden kunnen woensdag tot 21.00 uur naar het stembureau om een stem uit te brengen voor Provinciale Staten en de waterschappen. In dit liveblog houden we je woensdagavond op de hoogte van de laatste stand van zaken.

– Stembureaus in de gemeente Groningen zijn tot 21.00 uur geopend. Een overzicht van de stembureaus vind je hier.

– De opkomst in de gemeente Groningen lag rond 18.00 uur op 45,2 procent

– Vier jaar geleden werd GroenLinks de grootste partij met zes zetels. PvdA, en de toen nieuwe partij Forum voor Democratie, behaalden vijf zetels.

– De opkomst vier jaar geleden lag op 56,07 procent

Woensdag 15 maart 2023, 17.51 uur

In het openbaar vervoer vinden vandaag stakingen plaats. Om mensen toch op het stembureau te krijgen zijn er in Groningen en Drenthe hubtaxi’s ingezet. Verslaggever Denise Overkleeft maakte een reportage over de taxi’s:

Woensdag 15 maart 2023, 16.11 uur

Tweede Kamerlid Sandra Beckerman van de SP maakte er geen geheim van op wie zij heeft gestemd.

Woensdag 15 maart 2023, 13.38 uur

Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) bracht haar stem uit op een school bij haar in de wijk. “Samen stemmen op school, want jong geleerd is oud gedaan”, schrijft Bloemhoff, die vandaag ook haar verjaardag viert. De kinderen mochten de stembiljetten in de bussen doen.

Woensdag 15 maart 2023, 12.01 uur

Raadslid Ceciel Nieuwenhout van GroenLinks bracht ook haar stem uit, waarbij ze niet in haar eentje naar het stembureau toog. “Vandaag stemmen voor een wereld die voor haar ook leefbaar blijft.” Nieuwenhout schrijft dat het voor de peuter een bijzondere gebeurtenis was, vooral omdat zij het stempotlood mee mocht nemen naar huis.

Gestemd, samen met de peuter. Voor een wereld die voor haar ook leefbaar blijft. @groenlinks dus! Ze was zelf vooral heel blij dat ze het stempotlood mocht meenemen naar huis! #stemmen #detoekomstbegintnu pic.twitter.com/hx1S7Aauks — Ceciel Nieuwenhout (@CTNieuwenhout) March 15, 2023

Woensdag 15 maart 2023, 09.00 uur

De afgelopen weken konden scholieren en mbo-studenten in het hele land naar de stembus om hun stem uit te brengen. De verkiezing werd georganiseerd door ProDemos. Zowel in de provincie als in de gemeente Groningen wordt D66, als het aan de jongeren ligt, de grootste partij. Vertrekkend fractievoorzitter Peter Gerrits van D66 spreekt van een mooie boodschap. Hendri Meendering van GroenLinks doet er nog een schepje bovenop. Hij noemt het resultaat verrassend en een teken aan de wand. Lees het volledige artikel op deze pagina.