Bibliothecaris Janet Mente krijgt lintje voor ‘bewaken stukje Nederland in Rome’

Janet Mente - Foto via Rijksuniversiteit Groningen

Janet Mente, bibliothecaris bij het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome, kreeg donderdag de versierselen opgespeld die horen bij haar benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De Amerikaanse kreeg het lintje van Willem Alexander van Ee (Nederlands ambassadeur in Italië) vanwege haar 25-jarige dienstverband bij het KNIR, wat wordt beheerd door de Rijksuniversiteit Groningen.

Mente kreeg het lintje uitgereikt op haar werklocatie, de monumentale villa in Rome waar het KNIR haar bibliotheek heeft.

Volgens de RUG zijn alle collega’s van Mente het eens met de toekenning van het lintje: “Ze is het kloppend hart van het instituut, een grote steun voor onderzoekers, studenten en academische staf, attent, dienstbaar en bescheiden, hartelijk en zorgvuldig, warm en menselijk. Mente maakt bezoekers wegwijs in de bibliotheek van het KNIR en van collega-instituten en begeleidt hen op een persoonlijke en betrokken manier. Dankzij haar adviezen, oprechte belangstelling en grote kennis van zaken creëert ze een stimulerende studieomgeving waar bezoekers graag werken en met plezier naar terugkeren. De zorg en aandacht die zij laat zien geeft menigeen het gevoel deel uit te maken van een grote familie.”

Het lintje wordt daarnaast toegekend aan Mente voor haar inspanning voor het behoud en de restauratie van de zeldzame boekencollectie van het instituut en de digitalisatie van de werken. Onder haar leiding werd een unieke fotocollectie van archeologische opgravingen geheel gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld via de website van de RUG en de catalogus van het KNIR.

Tijdens haar studie aan de universiteit van Pittsburgh werd Mente opgeleid tot bibliothecaris. Ze doorliep daarna een opleiding aan de Vaticaanse School voor Bibliotheekwetenschappen in Rome. In 1998 trad ze in dienst bij de bibliotheek van het KNIR: het oudste en grootste Nederlandse wetenschappelijke instituut in het buitenland.