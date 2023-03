Landelijke Opschoondag: “Ongeveer 170 initiatieven in gemeente om zwerfafval op te ruimen”

nieuws

Voor de Landelijke Opschoondag die zaterdag gehouden wordt zijn er in de gemeente Groningen ongeveer 170 initiatieven aangemeld. Dat laat initiatiefnemer Nederland Schoon weten.

De Landelijke Opschoondag wordt voor de 21ste keer gehouden. “Het thema van dit jaar is: ‘wat pak jij op?'”, vertelt Ingrid Goethart van Nederland Schoon. “Hiermee benadrukken we het letterlijk oprapen van zwerfafval op straat en stimuleren wij symbolisch heel Nederland om een actie op te pakken. Dit kan heel laagdrempelig, door bijvoorbeeld het opruimen van een loszwervende verpakking, tot grotere acties zoals het organiseren van een opschoonactie samen met een hele schoolklas. Alle beetje helpen en de vele handen zorgen ervoor dat we samen in één dag heel Nederland opschonen.”

In de gemeente zijn er zaterdag onder andere acties in het Noorderplantsoen, de Badstratenbuurt, bij de Hortus in Haren, Kardinge en de Groene Zoom in Ten Boer. Bij de editie van vorig jaar deden er bijna 50.000 mensen mee aan de Landelijke Opschoondag. Meer informatie over de actie vind je op deze website.