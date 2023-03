Kwart meer seksuele misdrijven in Groningen in 2022

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het aantal seksuele misdrijven in de gemeente Groningen waarvoor een strafrechtelijke procedure is ingesteld, was in het afgelopen jaar met iets meer dan een kwart gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdagochtend, op basis van politiedata.

In totaal registreerde de politie in de gemeente Groningen 170 zedenmisdrijven in 2022, 35 meer dan het jaar ervoor. De sterke stijging is vooral te danken aan een toename van vervolgingen voor ‘schennis van de eerbaarheid’, oftewel potloodventers (ook digitaal) en seksuele handelingen in de openbare ruimte. Ook het aantal verkrachtingen en aanrandingen nam toe. Het aantal zedenmisdrijven wat vorig jaar werd geregistreerd, past nog wel binnen het gemiddelde jaarlijkse aantal van de afgelopen jaren. In 2018 werden bijvoorbeeld nog tweehonderd seksuele misdrijven geregistreerd binnen de gemeentegrenzen.

Ook het totale aantal geregistreerde misdrijven in de gemeente (13.455 in het afgelopen jaar) nam toe. In 2022 werd er zeventien procent vaker strafvervolging ingesteld voor een misdrijf binnen de gemeente dan in het jaar ervoor.

De politie benadrukt donderdagmiddag dat de politiecijfers die het CBS gebruikt voor haar meting afwijken van de cijfers die de politie zelf hanteert. De politie stelt dat de dienst bij haar becijfering, die hogere resultaten oplevert, ook zaken meeneemt waarvoor geen strafvervolging is ingesteld. Dat kan zijn omdat de aangever de zaak intrekt, er andere hulpverlening wordt ingeschakeld of omdat er toch geen misdrijf heeft plaatsgevonden.