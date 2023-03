Kunstenares uit Groningen exposeert in Mauritshuis met winnende reproductie van Vermeer

nieuws

Foto via Omroep Max

Over twee weken exposeert kunstenares Carolien van Olphen uit Groningen in het Mauritshuis. Van Olphen won de expositie dankzij haar deelname aan het Omroep MAX-programma De Nieuwe Vermeer.

Zondagavond werd duidelijk dat de reproductie van het werk Het Concert van Johannes Vermeer, die van Van Olphen in een aantal maanden tijd maakte, het werk van Niek Hendrix versloeg. De vakjury (Pieter Roelofs en Abbie Vandivere) oordeelde dat Van Olphen zich als beste in Vermeers werk had verplaatst.

Daarmee won Van Olpen een expositie van haar werk. Vanaf 20 maart is het werk ruim twee maanden (tot en met 4 juni) te zien in het Mauritshuis. En dat is ‘heel gaaf’, schrijft Van Olphen op haar Facebook-pagina: “Wat een mooie ervaring was het en wat een intensieve tijd. Heel blij met het resultaat van zowel mijn werk als de uitslag. Wat een reis en wat een geweldige kans. Ik heb er enorm van genoten.”