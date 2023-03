Kroegeigenaar Pierement zit met de handen in het haar: “Als het zo blijft dan zal de zaak dicht moeten”

nieuws

Foto: Google Maps

Als er niet snel verandering komt dan moet café het Pierement aan de Nieuwstad gedwongen de deuren sluiten. Dat laat de broer van de kroegeigenaar aan OOG Tv weten.

“De situatie is ontzettend zuur”, vertelt Jan Roossien. “Vorig jaar zomer heeft mijn broer de kroeg overgenomen. We hadden net alles een beetje klaar en toen was daar die schietpartij.” Daarmee bedoelt Roossien de schietpartij in de Haddingestraat waarbij een 50-jarige man om het leven kwam. Naar aanleiding daarvan werd er een samenscholingsverbod ingesteld in het gebied De Gele Loper. Dit gebeurde mede op basis van andere, druggerelateerde, incidenten in dit deel van de stad. “Voor ons betekent het dat we sindsdien de deuren om 17.00 uur moeten sluiten. En dat is ontzettend zuur. Het werken wordt ons op deze manier onmogelijk gemaakt.”

“We mogen alleen tot laat open als er een portier bij ons voor de deur staat”

“Mensen komen uit hun werk, willen wat drinken, en kunnen dan niet meer bij ons terecht. We hebben ook al verschillende keren de handhaving op de stoep gehad, dat we echt moesten sluiten als de klok inmiddels de vijf uur was gepasseerd. Maar, je hebt het wel over onze inkomsten. We moeten het hebben van de avond. Dan draaien we de meeste omzet. En ja, we hebben hierover contact gezocht met de gemeente. En zij laten weten dat we ook wel ouderwets tot laat open mogen blijven, maar dan moet er een portier bij ons voor de deur staan die bezoekers die bij ons naar binnen willen controleert. Het moet dan een portier zijn die ook gecertificeerd is en aangesloten is bij één van de welbekende bedrijven. Maar dat werkt niet. Zo iemand kost duizend euro. Dat kunnen we niet betalen. Het kost dan meer dan wat we er aan verdienen.”

“Op een gegeven moment moet je een knoop doorhakken”

Inmiddels spelen de problemen al negen maanden. “We weten niet wanneer het stopt. Maar hierdoor hebben we wel flinke omzetproblemen. Daarom hebben we ook gezegd dat als dit nog langer gaat duren, dat we dan de kroeg moeten sluiten. En dat is vervelend. Vervelend voor onze klanten, die ons trouw zijn, en die wij graag wat goeds willen bieden. Maar op een gegeven moment moet je wel een knoop doorhakken.”

Drugs

Het Pierement moest in 2016 nog voor zes maanden de deuren sluiten nadat er bij een inval een handelshoeveelheid drugs werd aangetroffen. Naast het Pierement werd ook Klein Mokum toen voor dezelfde periode gesloten. De politie stelde vast dat de kroegen regelmatig werden bezocht door drugshandelaren en -gebruikers. Met de sluiting wilde de gemeente tevens voorkomen dat de overlast van drugshandel zich verplaatste van het A-kwartier richting de Nieuwstad. In de winter van 2017 ging het Pierement weer open. Roossien nam de kroeg in de zomer van 2022 over van een vorige eigenaar.