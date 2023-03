Kringloop+ viert negenjarig bestaan: “Prachtig om te zien hoeveel vrijwilligers hier zijn opgebloeid”

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Kringloop+ aan de Diamantlaan viert zaterdag feest. Het bedrijf opende negen jaar geleden de deuren. Voor directeur Erwin Sturing is het een dag om terug te blikken.

Hoi Erwin! Het klinkt gezellig bij jou op de achtergrond …

“Het is een hele leuke dag. Aan aandacht hebben we vandaag geen gebrek. Veel mensen komen even langs om ons te feliciteren. En wij leggen vandaag iedereen in de watten. We brengen warme hapjes rond, en bezoekers krijgen bij de uitgang een cadeautje. We hebben een give-away-actie waarmee mensen iets leuks uit mogen zoeken. En het is vandaag ook wel hard werken. Doordat er veel bezoekers komen verkoop je ook iets meer, waarbij we de lege plekken direct weer opvullen. Dus we hebben vandaag ook extra vrijwilligers actief.”

Welke sfeer overheerst vandaag?

“Ja, dat is eigenlijk wel mooi om te vertellen. Mensen komen ons feliciteren, maar al heel snel gaat het ook over het feit dat het alweer negen jaar geleden is dat we de deuren hebben geopend. Mensen benoemen dat de jaren echt voorbij zijn gevlogen. En vandaag is dan ook een hele mooie dag om terug te kijken op de voorbij jaren, om herinneringen op te halen. Het leuke is ook dat we vrijwilligers actief hebben, waarvan een aantal ook bij de start al actief was. En op zulke momenten realiseer je je wat er is opgebouwd.”

Met welk doel heb je negen jaar geleden de kringloopwinkel opgericht?

“Ik heb hiervoor gewerkt in de dagbesteding waarbij ik mensen met een beperking begeleidde. Op een zorgboerderij konden we hele mooie dingen realiseren. Maar ik dacht in die tijd regelmatig na of het ook nog zinvoller zou kunnen. En toen heb ik deze kringloopwinkel opgericht. Ik wilde mensen met een beperking hier werkervaring op laten doen. Ze een veilige plek geven waar ze zich kunnen ontwikkelen, maar waar ze ook een gevoel van thuiskomen hebben. En dat heeft geresulteerd in een grote groep mensen die het hier enorm naar hun zin heeft, en ook hele mooie stappen heeft kunnen zetten.”

Het succesvol re-integreren van mensen dus?

“Absoluut. Een mooi voorbeeld is dat iemand hier depressief binnen kwam. Die is hier helemaal opgebloeid en die gaat nu weer gelukkig naar huis. En dat blijkt ook uit de cijfers. Vorig jaar zijn er zes mensen doorgestroomd naar betaalde functies elders. In 2021 waren het vier mensen, en in 2020 ging het ook om dat aantal. Dat is heel bijzonder. Ik sprak een reïntegratiebedrijf en zij waren heel jaloers op die aantallen. De kringloopwinkel is een opstapje dat sommige mensen nodig hebben. Waar ze in een veilige omgeving kunnen werken aan hun kwaliteiten en het vertrouwen in zichzelf kunnen herwinnen.”

Dat klinkt alsof de kringloopwinkel eigenlijk maar bijzaak is …

“Dat klopt eigenlijk wel. Kijk. Er zullen mensen langs komen die bij onze naam primair denken aan het scoren van mooie en leuke spulletjes. En dat bieden we ook. Maar achter de schermen is Kringloop+ ook een bedrijf dat heel veel mensen een helpende hand biedt. En dat is een succes. We hebben nu zeven mensen in loondienst en we hebben ongeveer tachtig vrijwilligers actief.”

Volgend jaar het tienjarig bestaan. Heb je al een idee hoe je dat wilt gaan vieren?

“Wij grijpen iedere mogelijkheid aan om te vieren wat we hebben opgebouwd en wat we hebben bereikt. Daarom wilden we ook heel graag bij deze verjaardag stilstaan. Maar het klopt. Volgend jaar bestaan we tien jaar. Een tijdje geleden sprak ik de burgemeester en die vertelde dat hij wel eens langs wil komen. Ik heb toen gezegd, prima, maar misschien leuk om dat volgend jaar te doen. En of het dan één feestelijke dag wordt, of dat we er een feestweek van gaan maken. Die plannen gaan we de komende maanden verder uitwerken. Maar het zal sowieso heel leuk gaan worden.”