Koude vrijdag laat hier en daar een plukje Groningen wit worden; weekend wordt warmer met zondag zelfs wat zon

Vrijdag is voorlopig de laatste dag waarop de winter zich laat zien in Groningen. De koude laatste dag van de werkweek levert in de avond sneeuwbuien op die hier en daar voor wat blijvende witte plekjes kunnen zorgen. Maar volgens weerman Johan Kamphuis zijn deze witte plekken zaterdag snel verdwenen.

Volgens Kamphuis begint de vrijdag met veel bewolking, met kans op regen en natte sneeuw: “Maar in de loop van de ochtend wordt het droog. Later in de middag en ook in de avond volgen opnieuw enkele natte sneeuwbuien, waarbij het hier en daar wit kan worden. De maximumtemperatuur schommelt rond 2 graden maar zakt tijdens sneeuwbuien terug naar 0 graden. Dan is er uiteraard kans op gladheid door de winterse buien. Er waait een matige noordoosten-tot noordenwind, die in de middag richting het noordwesten en toeneemt in kracht.”

Volgens Kamphuis klaart het in de nacht naar zaterdag op en gaat het bij een afnemende wind vriezen: “Op de meeste plaatsen vriest het licht met temperaturen tussen de -2 en -4 graden, maar lokaal kan het tot matige vorst komen met minima tot beneden de -5 graden. Dan is er opnieuw kans door bevriezing van natte weggedeelten en aanvriezende sneeuwrestanten.” Die gladheid verdwijnt zaterdag echter snel, stelt Kamphuis: “Het wordt 6 graden bij wisselend bewolkt weer en er valt een bui. In de nacht minima rond of enkele graden onder het vriespunt. Zondag valt er eerst wat lichte regen en kan de zon later op de dag af en toe doorbreken. Het kwik loopt flink op en met 9 of 10 graden hebben we te maken met heuse lentetemperaturen.”

De eerste helft van volgende week levert een tweeledig beeld op, aldus Kamphuis: “Maandag is het thermisch met 14 graden volop lente maar het weerbeeld doet niet mee. Het waait stevig uit het zuidwesten en er valt regelmatig regen. Dinsdag is het met 7 graden weer een stuk kouder. Naast wat zon vallen er ook een paar buien. Door de mand genomen lijken de dagen die volgen qua temperatuur weer wat op te krabbelen tot rond de 10 graden. Later mogelijk zelfs weer wat hoger, al blijft koude lucht erg dicht in de buurt.”