Kop-staartbotsing bij afslag naar Peizerweg zorgt voor aanzienlijke hinder op westelijke ring

Foto: 112 Groningen

Op de westelijke ringweg (N37o) ontstond donderdagmiddag enige tijd flinke verkeershinder door een botsing tussen twee auto’s.

Hoewel de inzittenden van de twee betrokken auto’s geen letsel opliepen, raakten beide voertuigen flink beschadigd. Eén auto kon niet op eigen kracht verder en moest worden afgesleept.

Dat zorgde enige tijd voor flinke drukte voor verkeer richting het Vrijheidsplein op de westelijke ringweg. Eén rijstrook werd afgesloten, totdat een bergingsvoertuig de gestrande auto had weggesleept. Inmiddels is de weg weer vrij en is ook de bijbehorende file grotendeels opgelost.