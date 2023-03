Komende week stakingen: maandag, woensdag en vrijdag minder bussen; dinsdag en donderdag minder treinen

nieuws

Foto: Andor Heij

Reizigers in het openbaar vervoer moeten komende week rekening houden met stakingen. Op maandag, woensdag en vrijdag rijden er minder bussen. Op dinsdag en donderdag wordt er gestaakt onder het treinpersoneel van Arriva.

De stakingen maken onderdeel uit van een serie stakingsdagen die door de vakbonden zijn afgekondigd. De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten muurvast. Werkgevers en vakbonden zijn de afgelopen periode niet dichterbij elkaar gekomen. De vakbonden eisen onder andere een hoger salaris. FNV eist een loonsverhoging van 16,9 procent voor een cao voor een jaar, het CNV eist 14 procent verspreid over achttien maanden. De bonden willen behalve meer loon ook maatregelen om de hoge werkdruk onder buschauffeurs te verlagen.

Minder bussen op maandag, woensdag en vrijdag

Door de stakingen zullen er in Groningen minder stads- en streekbussen rijden. Vervoersbedrijf Qbuzz: “We weten pas op de dagen zelf wat de precieze gevolgen van de staking zijn. Dan horen wij namelijk welke medewerkers deelnemen aan de staking en welke niet. We doen ons uiterste best om de reisinformatie actueel te houden, maar de reisplanner zal deze dagen helaas minder betrouwbaar zijn.” Arriva sluit zich bij die woorden aan. “Als je met ons op pad gaat is het belangrijk om de reisplanners goed in de gaten te houden.”

Minder of geen treinen op dinsdag en donderdag

Op dinsdag en donderdag zijn er stakingen aangekondigd in de cao MultiModaal in de regio Noord. Hier valt het treinpersoneel van Arriva onder. Daarom zullen er dinsdag en donderdag minder Arriva-treinen rijden op de Noordelijke Nevenlijnen. Arriva: “Op de stakingsdag zelf wordt pas duidelijk of en welke ritten gereden kunnen worden met het aantal mensen dat werkwillig is. Zo vroeg mogelijk in de ochtend worden de gevolgen van de staking van die dag bekend gemaakt op onze website.”

Behalve bij Qbuzz en Arriva wordt er de komende dagen ook gestaakt bij EBS, Hermes, Keolis, Qbuzz, RET en Transdev. Bij de NS en in het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wordt niet gestaakt.