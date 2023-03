Komende week sneeuw? “Alle puzzelstukjes moeten precies goed vallen, en daar lijkt het nu niet op”

nieuws

Al dagen wordt er in de media gesproken over serieuze sneeuwkansen die zich de komende week aandienen. OOG-weerman Johan Kamphuis schat de kansen echter laag in, maar zegt tegelijkertijd dat er wel spannende momenten zijn.

“De komende week zullen er verschillende storingen over gaan trekken die neerslag brengen. Bij de passage van die storingen kan er sneeuw vallen. Maar we moeten goed in acht nemen dat het inmiddels maart is. Dat betekent dat alle puzzelstukjes precies op de juiste plaats moeten vallen. En als ik nu naar de weerkaarten kijk, dan lijkt het daar niet op.”

Storingen trekken over het land

Bron van de storingen is een omvangrijk lagedrukgebied. Kamphuis daarover: “Het gaat om een gebied dat verschoven is vanaf het Poolgebied naar Scandinavië. Daarbij zie je dat er ijskoude lucht uitschuift. Wanneer deze lucht over het warme zeewater trekt dan ontstaan er storingen. Met die neerslag krijgen we de komende week verschillende keren te maken. Maar wil dat sneeuw geven, dan moet het ook aan de grond rond of onder het vriespunt zijn.”

“Met temperaturen van 5 of 6 graden zal het niet lang blijven liggen”

“De eerste kans op sneeuw dient zich dinsdag aan. In de nacht trekt een storing voorbij waarbij Groningen, zoals het nu lijkt, aan de zuidflank ligt. Daarbij zal het flink gaan waaien. We hebben het dan over een westenwind. De wind komt vanaf zee, waarbij de temperatuur wel wat gaat dalen, maar vorst staat voor dan niet op het programma. Ik vermoed dat de neerslag gaat vallen als regen of natte sneeuw. Het kan wit worden als er een stevige accumulatie plaatsvindt. Daarmee bedoel ik dat het in korte tijd stevig door sneeuwt. Maar als ik je vertel dat het dinsdagmiddag 5 of 6 graden wordt, dan is duidelijk dat het allemaal niet lang zal blijven liggen.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding:

Op woensdag lijken Limburg en België de beste sneeuwkansen te hebben volgens het Europese weermodel.

“Op woensdag zullen de buien ons grotendeels niet kunnen bereiken”

In de nacht van dinsdag op woensdag volgt een tweede kans: “Groningen ligt dan in een zadelgebied. In de nacht hebben we te maken met lichte vorst. Doordat we in een zadelgebied liggen, zeg maar een grensgebied tussen een hogedruk- en een lagedrukgebied, is het windstil. Vanaf zee komen er buien opzetten, maar doordat het windstil is verwacht ik dat de buien ons maar beperkt gaan bereiken. Op veel plekken zal het droog blijven.”

“Als de scheidingslijn driehonderd kilometer verplaatst ontstaan er kansen”

Het meest spannende scenario dient zich aan het einde van de week aan: “Ik noem het een beetje spannend. Boven Frankrijk ontstaat een storing die richting het noorden oprukt. Daarmee wordt koude lucht aangevoerd. Eigenlijk kun je zeggen dat met deze storing de lente de aanval inzet. Die scheidingslijn komt boven ons land te liggen. Als ik naar de kaarten kijk dan zal het bij ons weinig opleveren. Als de scheidingslijn de komende dagen zo’n driehonderd kilometer gaat verschuiven, dan krijgen we te maken met sneeuwval. Dat zijn alle ingrediënten aanwezig.”

“Buien kunnen de komende dagen een winters karakter hebben”

Blijft er dan een saaie en regenachtige week over? “Nee. Het zonnetje zal zich de komende dagen regelmatig laten zien. Maar er is ook bewolking en er vallen buien. En nogmaals, die buien kunnen soms heel goed een winters karakter hebben. De komende dagen kunnen er echt maartse buien gaan vallen. Maar als je het hebt over serieuze sneeuwval, zoals sommige media willen doen laten geloven, dan geloof ik daar niet zo in op dit moment. Als ik op dit moment een gebied aan zou moeten wijzen waar het echt wit kan worden, dan zou ik de hoger gelegen gebieden in Limburg noemen.”

Op vrijdag tekent het Europese weermodel sneeuwval in voor het Midden en Noorden van Nederland.