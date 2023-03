Komende week nieuwe stakingen in het openbaar vervoer: “Ook stakingen op verkiezingsdag”

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Komende week vinden er nieuwe stakingen plaats in het openbaar vervoer. Op dinsdag 14 en woensdag 15 maart wordt het werk neergelegd, zo laten de vakbonden weten.

Op deze twee dagen zal een groot deel van de bussen in en rond Groningen niet rijden. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er juist op woensdag niet gestaakt zou worden. Op woensdag vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur riep de partijen op om de acties voor woensdag op te schorten zodat mensen toch het openbaar vervoer kunnen gebruiken om bij een stemlokaal te komen. De vakbonden wilden daar aanvankelijk in mee gaan, maar dit leidde tot veel commotie.

“Wij hebben goede redenen om wel te staken”

“Alleen al de suggestie dat we overwegen om de 15e als stakingsdag af te blazen heeft veel commotie opgeleverd”, meldt vakbond CNV. “Dat is niet wat wij bedoeld hebben. Naar aanleiding van jullie reacties draaien wij het om.” De vakbond zegt te begrijpen dat reizigers het vervelend vinden dat er gestaakt wordt. “Jullie (reizigers, red.) geven aan dat er iedere dag wel een goede reden is om niet te staken. Wij hebben echter goede redenen om wel te staken, ook al is dat vervelend voor de reiziger.”

Staking

De onderhandelingen over een nieuwe cao in het openbaar vervoer zitten muurvast. Werkgevers en vakbonden zijn de afgelopen periode niet dichterbij elkaar gekomen. De vakbonden eisen onder andere een hoger salaris. FNV eist een loonsverhoging van 16,9 procent voor een cao voor een jaar, het CNV eist 14 procent verspreid over achttien maanden. De bonden willen naast meer loon ook maatregelen om de hoge werkdruk onder buschauffeurs te verlagen. Naast de cao openbaar vervoer wordt ook actie gevoerd in de cao MultiModaal, waar het treinpersoneel in het Noorden grotendeels onder valt. Voor zover bekend zijn er voor deze cao geen acties afgekondigd voor de komende week.

Behalve bij Qbuzz en Arriva wordt de komende dagen ook gestaakt bij EBS, Hermes, Keolis, Qbuzz, RET en Transdev. Bij de NS en in het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wordt niet gestaakt.