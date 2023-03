Komende dagen steeds minder regen, maar ook steeds lagere temperaturen

Vrijdag en zaterdag kennen nog een paar perioden met regen, maar daarna ziet Groningen waarschijnlijk een paar droge dagen. Dat voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis. Maar de lagere kans op neerslag brengt ook wat koude weer met zich mee.

Volgens Kamphuis laten vrijdag en zaterdag een vergelijkbaar weerbeeld zien: periodes met regen en relatief weinig wind. “Vrijdag is het bewolkt en zijn er perioden met wat (lichte) regen, afgewisseld door een enkele droge periode. Vooral later in de middag en in de avond verdwijnt de meeste neerslag en wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het wordt 12 of 13 graden bij een zwakke zuidenwind. Ook zaterdag is het bewolkt, met vooral in de ochtend af en toe regen. Zaterdagmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 10 graden bij een matige noordoostenwind.”

De dalende temperatuur zet zich de dagen daarna voort, vervolgt Kamphuis: “De nacht naar zondag kent minima rond het vriespunt. Zondag overdag zijn er flinke opklaringen, maar is het fris bij 7 of 8 graden. Verder waait er een matige noordoostenwind die het gevoelsmatig nog wat kouder maakt. Het blijft droog en in de nacht vriest het een graad. Ook maandag zijn er flinke opklaringen en blijft het droog. Ook het frisse weer houdt aan want het wordt een graad of 8 met in de nacht weer kans op lichte vorst.”

Voor de dagen daarna voorspelt Kamphuis droog weer met geregeld zonneschijn. De temperatuur klimt iets, maar in de nachten blijft de kans op lichte vorst aanwezig. “Kijken we voorzichtig alvast naar het Paasweekend, dan lijkt de kans op een plotselinge opwarming niet zo groot. Hogedruk boven Noord-Europa heeft voorlopig de beste papieren om ons weer te bepalen en vanuit die hoek hoeven we in deze tijd geen warmte te verwachten. Het lijkt op dit moment de vraag of de temperaturen richting normaal gaan of dat het beduidend te fris zal blijven. De voorlopige prognose is dan ook aan de frisse kant waarbij de kans op regelmatig zon groter is dan een verregende Pasen.”