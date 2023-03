Komende dagen geen uitvaarten mogelijk in crematorium Hoendiep: “Schade is aanzienlijk”

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Het is nog onbekend wanneer het crematorium aan de Hoendiep weer de deuren kan openen na de brand van vrijdag. Duidelijk is wel dat er de komende dagen geen uitvaarten mogelijk zijn.

“Het team is erg geschrokken na de gebeurtenissen van vrijdag, maar er is volgens protocol gehandeld”, vertelt DELA-woordvoerder Korneel Born. “Op deze zaterdag zijn we gestart met het inventariseren hoe groot de schade is, en hoeveel tijd we nodig hebben om alles te herstellen, voor we weer mensen in het pand kunnen ontvangen. De brand is ontstaan door een technisch defect bij de crematieovens. Je kunt je voorstellen dat de schade op deze plek het grootst is. Ook heeft de brandweer werkzaamheden moeten verrichten om bij de brandhaard te komen. Het is een gasloos gebouw, dat voor verreweg het grootste gedeelte bestaat uit hout en specifieke isolatiematerialen. Onderzoek zal uit moeten wijzen hoe groot de schade hieraan is, en hoeveel tijd het kost om het te herstellen.”

Lastig om bij de vuurhaard te komen

De brand brak vrijdagmiddag uit. Op dat moment was er geen plechtigheid gaande. De brandweer zette groot materieel in om het vuur onder controle te krijgen. In het begin van de avond kon het sein ‘brand meester’ worden gegeven. Volgens een woordvoerder van de brandweer was het lastig om bij de vuurhaard te komen vanwege isolatiematerialen. Uiteindelijk heeft het hele pand rook- en roetschade opgelopen.

Hulpdiensten bestrijden met groot materieel de brand. Foto: 112groningen.nl

“Als er een storing is, komt de brandweer direct”

Born: “We zijn blij met het adequate handelen van de brandweer. Daar hebben we ook goede afspraken over gemaakt. In Nederland hebben wij als DELA meerdere crematoria, sommige ovens werken op gas, andere zijn elektrisch. Omdat je het over vuur hebt, hebben we in elke regio goede afspraken met de brandweer. Je moet je voorstellen dat als er een storing is, dat de brandweer dan ook altijd direct komt. Die samenwerking is goed en door de vaste protocollen hebben we vrijdagmiddag erger kunnen voorkomen.”

“Nabestaanden wil je op een nette manier ontvangen”

Duidelijk is dat er de komende dagen geen uitvaarten mogelijk zijn op de locatie. “Ondanks dat de grootste schade zich bij de ovens bevindt, heeft de rest van het gebouw rook- en roetschade opgelopen. Dat moet eerst allemaal netjes worden gemaakt. Als je nabestaanden gaat ontvangen die afscheid komen nemen van een geliefde, wil je hen niet in een rooklucht ontvangen. Dus schoonmaakteams zijn inmiddels begonnen. En zoiets kan snel gaan, maar zoals gezegd, de grootste schade bevindt zich bij de ovens, en daarbij zijn we afhankelijk van de leverancier.”

Goed contact

Vrijdag stond er aan het einde van de middag nog een uitvaart gepland. “Met deze familie is direct contact gezocht, en we hebben deze uitvaart kunnen verplaatsen naar een andere locatie. Ook met de nabestaanden die de komende dagen naar ons toe zouden komen voor een uitvaart hebben we contact gelegd, en de situatie uitgelegd. We bieden in deze situatie alternatieven en we proberen iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden.”