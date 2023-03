Kledingmerk Scotch & Soda maakt doorstart

nieuws

De vestiging van Scotch & Soda aan de Brugstraat. Foto: Google Maps

Kledingmerk Scotch & Soda maakt een doorstart. In de gemeente heeft het merk twee winkels. Investeringsmaatschappij Bluestar Alliance neemt het noodlijdende bedrijf over, nadat de Nederlandse winkelketen vorige week faillissement aanvroeg.

In Groningen heeft het vestigingen op de Grote Markt en in de Brugstraat. De winkels zijn sinds het faillissement van vorige week gewoon open geweest. Of alle medewerkers mogen blijven, is nog niet duidelijk. De curator van het bedrijf laat maandagochtend aan Nu.nl weten dat ‘een vrij grote groep’ werknemers hun baan houden.

Scotch & Soda kwam in de problemen tijdens de coronaperiode, toen de winkels toen voor langere tijd dicht moesten vanwege de coronamaatregelen. De coronapandemie werd vrijwel direct gevolgd door de oorlog in Oekraïne, waardoor ook de hoge energieprijzen en inflatie voor ‘ernstige cashflowproblemen’ zorgden.