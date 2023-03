Kinderen van buitenschoolse opvang Indische buurt rennen vanaf nu elke dag een mijl

nieuws

Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen)

Elke dag vijftien minuten bewegen, met als doel om dagelijks een mijl (1,6 kilometer) te rennen. Dat is het komende jaar het doel voor alle kinderen van BSO Merdeka in de Indische Buurt.

Afgelopen maandag gaf wethouder Inge Jongman officieel het startschot voor The Daily Mile op de buitenschoolse opvang, samen met SKSG directeur-bestuurder Renate Renkema. Tientallen kinderen van de BSO renden na het startsein om het schoolgebouw en over het plein om de week van The Daily Mile goed te starten.

De eerste Daily Mile vormde ook de aftrap voor een periode twee maanden van sport en bewegen bij SKSG. De kinderopvangorganisatie besteedt in maart en april dan op alle locaties aandacht aan het belang van voldoende bewegen en wat dit bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn.