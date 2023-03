Keert het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Groningen terug? Als het aan de SP ligt wel

nieuws

Foto: Niels Karsdorp via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

Zien we vanaf 2029 weer bussen van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Groningen (GVB) of de Groninger Autobusdienst Onderneming (GADO) op de Groningse wegen? Als het aan de raadsfractie van de SP ligt wel. De partij wil dat de gemeente, al dan niet samen met de rest van de provincie, een eigen ov-bedrijf opricht.

De SP-fractie dient binnenkort een initiatiefvoorstel in, dat de gemeenteraad oproept om de aanbesteding van het openbaar vervoer te stoppen. Daarnaast wil de partij dat de gemeente onderzoekt of een gemeentelijk vervoersbedrijf (net als in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) een goede optie is. Samenwerken binnen de provincie als geheel, of zoals nu samen met Drenthe, is voor de SP ook een optie.

Met het plan wil de partij zorgen voor zekerheid van het personeel, wijken en dorpen bereikbaar houden en de kosten voor het ov aan banden leggen. De partij wil met het eigen ov-bedrijf ook een einde maken aan de winsten van de commerciële vervoersbedrijven, zo stelt SP-raadslid Hans de Waard.

‘Winst eruit slopen’

“Als ik met personeel uit het openbaar vervoer spreek, is het meteen duidelijk. De markt heeft niets goeds gebracht”, zo stelt De Waard. “Sinds de marktwerking is de werkdruk gestegen omdat er winst gemaakt moet worden. Wat mij betreft slopen we de markt en de winstprikkel eruit.”

De Waard denkt dat een vervoersbedrijf zonder winstoogmerk ook de dorpen en gehuchten in Groningen bereikbaar houdt: “De buslijnen waar minder mensen in zitten zijn voor commerciële vervoersbedrijven een aantrekkelijke prooi om op te bezuinigen.”