Keepers Leeuwenburgh en De Boer gaan vertrekken bij FC Groningen

Er komt geen contractverlenging voor Peter Leeuwenburgh en Jan de Boer bij FC Groningen. De twee keepers gaan op zoek naar een nieuwe club.

Het contract met De Boer loopt aan het einde van dit seizoen definitief af.

FC Groningen nam De Boer in de zomer van 2019 transfervrij over van SC Heerenveen. De Boer fungeerde bij FC Groningen voornamelijk als derde keeper en maakte pas dit seizoen zijn Eredivisiedebuut. Het contract van De Boer loopt tot het einde van dit seizoen.

Dat geldt ook voor Leeuwenburgh, maar de 29-jarige doelman had nog een optie tot verlenging met twee jaar. Die optie is niet gelicht. Leeuwenburgh was de beoogde eerste doelman van FC Groningen, toen hij in 2021 overkwam van het Zuid-Afrikaanse Cape Town City FC. Na een jaar als eerste doelman verloor Leeuwenburgh zijn plek aan Michael Verrips.

De twee doelmannen zeggen beide dankbaar te zijn voor de kansen die ze kregen bij FC Groningen. “Ik kwam vanuit Zuid-Afrika terug naar Nederland om een droom te verwezenlijken; spelen in de Eredivisie”, zegt Leeuwenburgh. “Na dit seizoen ga ik op zoek naar een nieuwe uitdaging.” Dat doet ook De Boer: “De wedstrijd tegen PSV is een fantastische herinnering en heeft mij het gevoel gegeven dat ik voor mijn kansen moet gaan om elders wekelijks onder de lat te staan. Er is voldoende interesse van andere clubs en ik wil een volgende kans om eerste keeper te worden met beide handen aangrijpen.”