Karina Stapensea nieuwe voorzitter Volksvermaken

Foto: Rieks Oijnhausen

Karina Stapensea is de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken in Groningen. Zij volgt Harrie van Ham op, die dertien jaar voorzitter is geweest.

Karina Stapensea was de afgelopen jaren vice-voorzitter. De algemene ledenvergadering van Volksvermaken heeft dinsdagavond ingestemd met haar benoeming. Van Ham is erelid geworden, evenals Roelof Huizing. Die was decennia lang betrokken bij de organisatie van het concours hippique en de paardenkeuring.

De vereniging heeft besloten het jaarlijkse concours hippique definitief uit het programma rond 28 augustus te schrappen. Dat heeft te maken met de oplopende kosten en teruglopende belangstelling. De traditionele paardenkeuring op de Ossenmarkt blijft behouden.

De viering en herdenking van Groningens Ontzet gaat dit jaar drie dagen duren. De gezamenlijke Groote Maaltijd op 28 augustus wordt verplaatst naar de locatie van de Der Aa-kerk. Dit vanwege de werkzaamheden op de Grote Markt.