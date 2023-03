KardingeRun: “Een technofeestje krijgt wel groen licht, maar wij mogen niet. Ik snap het niet meer”

nieuws

Foto: Henk Ellérie

Of de negende editie van de KardingeRun dit jaar door kan gaan is nog onzeker. Volgens de organisatie worden er gesprekken gevoerd over een andere datum waarop het evenement gehouden kan worden.

“Maandag horen we meer”, vertelt Raimond Walthuis. “Dan horen we welke beschikbare datums er zijn. Maar ik moet ook realistisch zijn. We wilden onze obstacle en mud run op 2 juli organiseren. Vanwege het broedseizoen, dat tot ongeveer 15 juli duurt, zal het nu later worden, maar dat levert sowieso problemen op. Om alles in goede banen te leiden werken we samen met het Alfa-college waarbij de opleiding Sport & Bewegen studenten levert die ons helpen bij de organisatie. In ruil daarvoor krijgen ze studiepunten voor hun opleiding. In die periode is de zomervakantie al gestart voor deze opleiding, waardoor het qua organisatie heel lastig gaat worden.”

“Het brengt mensen in beweging die dit normaal niet zo snel zouden doen”

Bij Walthaus heerst onbegrip: “Weet je wat ik vooral jammer vind? Dat je nu zoveel mensen in onzekerheid brengt. In 2021 hadden we vierduizend deelnemers, vorig jaar waren het er minder omdat we toen ook al noodgedwongen het laat in het seizoen moesten organiseren waardoor veel mensen al op vakantie waren. Het leuke aan dit evenement is dat er juist deelnemers meedoen doordat ze gestimuleerd worden door anderen. Mensen die niet zo sportief zijn, die doen hier aan mee, die worden door andere mensen over de streep getrokken, waardoor je flink wat mensen in beweging brengt die dit normaal niet zouden doen. Ik heb er echt last van. Ik heb het gevoel dat mensen nu een leuk feestje ontnomen wordt.”

“Het klopt toch niet?”

En dat heeft alles te maken met het broedseizoen. “We hadden een vergunning ingediend om het op 2 juli te gaan organiseren. Daar hebben we akkoord voor gekregen. De afgelopen jaren liep onze route over het gebied van Natuurmonumenten. Omdat ook wij oog hebben voor de natuur, hebben we onze route verlegd. We wilden het dichter bij Kardinge houden. We hebben een mooie tekening gemaakt, waarbij we de natuur met rust wilden laten. Dat kon ook, want een Kardingerbult biedt bijvoorbeeld al heel veel mogelijkheden voor ons. Maar nu is de vergunning ingetrokken omdat we geen gebruik mogen maken van de Kardingerbult omdat er broedvogels zitten. Maar leg mij het nu eens uit? Een dag ervoor mag er in hetzelfde gebied wel een technofeestje worden gehouden. Ondertussen mogen ook mountainbikers gewoon het gebied in. Maar bij ons gaat er een streep door de vergunning. En begrijp me goed. Ik gun de mensen van het technofeest een prachtige dag, maar het klopt dan toch niet?”

“Wellicht moet het dan maar op een andere locatie”

Afhankelijk van de resultaten maandag zal Walthaus een conclusie trekken: “Ik zal waarschijnlijk sowieso op zoek gaan naar een overnamekandidaat die het organiseren van de KardingeRun op zich wil nemen. Ik ben veel actief met het opzetten van businessevenementen waarbij de zomerperiode voor mij een drukke tijd is. Ik merk dat ik niet genoeg aandacht kan geven om de KardingeRun dat te geven wat het verdient.” Op de vraag of de KardingeRun beslist op Kardinge gehouden moet worden zegt Walthaus: “Een verhuizing naar een andere locatie gaat dit jaar niet meer lukken, maar het is wel een optie. Wat ik al zei, we brengen heel veel mensen met ons evenement in beweging. De stralende gezichten die je na afloop ziet, dat is prachtig. Maar als het niet op Kardinge kan, dan is het wellicht een optie om te kijken naar een locatie elders.”