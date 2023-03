Kan Tynaarlo Groningen dwingen om zes miljoen te betalen voor vliegveld Eelde? GroenLinks wil opheldering

nieuws

Foto: Groningen Airport Eelde

Kan de gemeente Tynaarlo wijze afdwingen dat de gemeente Groningen, als oud-aandeelhouder van Groningen Airport Eelde, alsnog zes miljoen euro overmaakt aan de luchthaven om de begroting van het vliegveld te dichten? Op die vraag wil de raadsfractie van GroenLinks een antwoord.

Drie weken geleden werd duidelijk dat binnen de gemeente Tynaarlo nog steeds wordt geaasd op de miljoenen die Groningen verschuldigd zou zijn aan de luchthaven. Eelde rekende in 2017 op een investering van twaalf miljoen van haar toenmalige aandeelhouder, de gemeente Groningen. Maar het toenmalige college en de gemeenteraad besloten om slechts zes miljoen bij te dragen aan de luchthaven, toen duidelijk werd dat de gemeente van plan was om haar aandeel te verkopen. Drie jaar later deed Groningen haar aandeel ook daadwerkelijk van de hand.

Maar binnen het college en de gemeenteraad van buurgemeente Tynaarlo is men het daar niet mee eens. Zowel uit de raad als vanuit het college van de Drentse gemeente kwam drie weken terug de oproep om Groningen te dwingen opnieuw om tafel te gaan om de bijdrage voor de nu noodlijdende luchthaven alsnog los te peuteren uit de Groningse kas. Wethouder Vellinga stelde toen dat Groningen een verplichting heeft om te betalen.

De Groningse raadsfractie van GroenLinks denkt daar anders over en vraagt in schriftelijke vragen opheldering aan het gemeentebestuur over het conflict. Raadsleden Tim van den Vendel en Benni Leemhuis (beiden GroenLinks) zijn echter glashelder: de gemeenteraad heeft in 2016 en 217 besloten om geen twaalf, maar zes miljoen over te maken aan de luchthaven. “In onze ogen kunnen aandeelhouders nooit van een aandeelhouder verlangen of eisen een bepaald bedrag uit te geven aan het bedrijf waar ze gezamenlijk aandeelhouder zijn.”