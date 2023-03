Kamerlid ChristenUnie kruipt achter het stuur van Arriva-bus en -trein en pleit voor goed openbaar vervoer

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Reizigers die maandag met de trein tussen Groningen en Leeuwarden gereisd hebben zijn mogelijk door Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) naar de plaats van hun bestemming gebracht. Het Groningse Kamerlid bracht een werkbezoek aan het Noorden.

Tijdens het werkbezoek pleitte Van der Graaf voor het belang van goed, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer in de regio. “Het werkbezoek richtte zich voornamelijk op Friesland”, vertelt lijsttrekker Fredric Geijtenbeek van de ChristenUnie in Groningen. “Maar de boodschap die Van der Graaf uitdraagt geldt ook voor Groningen. Ik sta nu toevallig op het Hoofdstation. Vorig jaar leek het erop dat buslijnen 45, 139 en 637 geschrapt zouden worden. Wij hebben een voorstel ingediend in de provincie waar we een ruime meerderheid voor kregen. Deze buslijnen zijn er nog omdat we het als provincie in de lucht houden. Vandaag heb ik met deze lijnen gereisd om te kijken hoe het er voor staat.”

Tekst gaat verder onder de tweet:

Vandaag op werkbezoek met @StienekevdGraaf @christenunie bij @Arriva_NL Een inhoudelijk gesprek over busvervoer en de treinverbindingen! En in trein en bus op pad geweest met Stieneke als chauffeur. pic.twitter.com/M4xEwGSitT — Matthijs de Vries (@Matthijsdevrie6) March 13, 2023

“Iedere buslijn is eigenlijk onrendabel, maar je moet kijken naar de mensen die er juist gebruik van maken”

Voor Geijtenbeek is het belangrijk dat de bus in de dorpen blijft. “Als we kijken naar het financiële aspect dan moeten we tot de slotsom komen dat eigenlijk iedere buslijn onrendabel is. Het OV-Bureau heeft er ook een handje van om het op die manier te presenteren: bij bushalte A stappen maar twee mensen in, bij bushalte B zoveel mensen. Als je daar blind op gaat varen dan haal je vaak de laatste voorziening die een dorp nog heeft weg. Daarom pleit ik er voor om te kijken naar de mensen die juist van de lijn gebruik maken. Of om dan naar mezelf te kijken. Nog niet zo lang geleden was ik Pabo-student. Ik was de enige die op een bushalte in- en uitstapte. Maar door het in en uit kunnen stappen had een basisschool wel een stagiair die voor de klas stond.”

“De bus weghalen uit een dorp raakt de leefbaarheid”

In de gemeente Groningen klinkt er heel duidelijk het geluid om de auto minder ruimte te geven, en om het openbaar vervoer te stimuleren. Geijtenbeek: “In Stad kun je dat heel makkelijk zeggen. Maar op het platteland heb je een auto nodig. De bus is in de kleine dorpjes op geen enkele manier concurrerend ten opzichte van de auto. Maar het openbaar vervoer is er wel belangrijk. Voor de kinderen die de bus nodig hebben om op school te geraken. Of voor mensen die minder mobiel zijn. Het is belangrijk om het in stand te houden, en om het op het platteland te stimuleren. Haal je de bus uit het dorp dan doet dat heel veel met de leefbaarheid in een kern.”

“Privatering is te ver doorgeslagen”

De SP in de gemeenteraad pleitte onlangs voor de oprichting van een gemeentelijk vervoersbedrijf. “De SP wil heel veel sectoren weer publiek maken, om het weer in handen van de overheid te leggen. Klaarblijkelijk heeft de SP een groot vertrouwen in de overheid. En ik ben het absoluut eens dat de privatisering te ver is doorgeslagen. Het is juist de reden dat er op dit moment zoveel gestaakt wordt. Dat buschauffeurs maar twee minuten plaspauze hebben en nu in verzet komen daar tegen. Maar tegelijkertijd kijk ik ook naar wat het ons heeft gebracht. Door te werken met concessies prikken je ov-bedrijven ook om met innovaties te komen. Groningen is niet voor niets koploper in het land als het gaat om elektrische bussen. We hebben een gigantisch duurzame vloot. Dat is te danken aan de marktwerking. Maar daarbij is het wel essentieel om te blijven kijken naar het belang van chauffeurs en machinisten. En ook voor de reizigers. Dus ons voorstel zou zijn om het deels te privatiseren, maar dat je ook een deel aan de bedrijven overlaat.”