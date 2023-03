Kaartverkoop Disney-expositie in Forum van start

Afbeelding via Forum Groningen

“Disney – Telling Timeless Stories”. Zo heet de grote tentoonstelling rond de Walt Disney Animation Studios, van 22 april tot 10 september in het Forum. De kaartverkoop is inmiddels begonnen.

Disney weet al honderd jaar een wereldwijd publiek te betoveren met het vertellen van tijdloze verhalen. De expositie geeft belangstellenden, van jong tot oud, de kans om het creatieve proces achter die animatiefilms mee te maken. Veel van de films zijn gebaseerd op oude volksverhalen, zoals Assepoester en Doornroosje. In de expositie ontdek je de oorsprong van deze sprookjes, fabels, mythen en middeleeuwse legendes en zie je hoe deze verhalen in de Disney Studios opnieuw tot leven worden gewekt.

In de tentoonstelling laten storyboards, concept- en animatietekeningen, achtergronden en video’s zien hoe geliefde Disneyfiguren als Mickey Mouse, Assepoester en Pinokkio tot op het witte doek tot leven komen. Ook is er aandacht voor twee Nederlandse Disney-tekenaars: Daan Jippes en Wilbert Plijnaar, die beiden aan grote Disneyproducties hebben meegewerkt.

Belangstellenden kunnen in het Forum zelf ook als verhalenverteller aan de slag. Verder is er een audiotour, ingesproken door radiodj, Disneykenner en -fan Michiel Veenstra. Voor jonge Disney-fans is er de Japie Krekel kinderroute.