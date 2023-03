Julian Verkerk uit Groningen valt in de prijzen op Internationaal Filmfestival Assen

nieuws

De winnaars van het Filmfestival in Assen. Foto: Tim-van-der-Kuip

Filmmaker Julian Verkerk uit Groningen is zaterdag met zijn film ‘Jäger’ de winnaar geworden van de prijs voor Beste Noordelijke Film. De prijs werd uitgereikt op de 43ste editie van het Internationaal Festival Assen.

Voor de prijs waren verschillende films genomineerd, maar de jury vond de film van Verkerk de beste: “Met verrassende wendingen is het droogkomische ‘Jäger’ een fraai gestileerde satire op de huidige maatschappij. Prijzenswaardig is het talent van de maker die meerdere disciplines samenbrengt in zijn sympathieke gesamtkunstwerk“, aldus de jury. Verkerk werd geboren in 1999 en studeerde twee jaar geleden cum laude af aan de opleiding Time Based Design aan kunstacademie Minerva.

De prijs voor Beste Nederlandse Film in de competitie KersVers werd gewonnen door Madeleine Holman met haar film ‘Vacht’. ‘Vacht’ is een animatiefilm die op een bijzondere manier een beladen onderwerp aansnijdt. Namelijk de angsten van jonge kinderen. De jury: “Homan schakelt ogenschijnlijk moeiteloos tussen animatiestijlen in een film die van meet af aan zeer logisch en knap aanvoelt.” De winnaars hebben naast de toekenning van de titel een geldbedrag van duizend euro gewonnen. Het bedrag kunnen zij besteden aan hun volgende filmproject.