JS: Energietoeslag studenten kost 12 miljoen

nieuws

Energietoeslag voor studenten zou de gemeente Groningen 12 miljoen euro kosten, dat hebben de Jonge Socialisten van de PvdA berekend.

Studenten krijgen nu geen energietoeslag, het rijk geeft de gemeente daar ook geen geld voor. Studenten kunnen in bijzondere gevallen uit een pot voor bijzondere bijstand wel een toeslag voor energie krijgen. In die pot zit zit nog 3,6 miljoen maar er wordt door de strenge eisen nauwelijks gebruik van gemaakt. En dat vinden de socialisten discriminatie, zij vinden dat ook studenten recht hebben op een energietoeslag. In Nijmegen en Amsterdam heeft de rechter al bepaald dat studenten niet uitgesloten mogen worden van de energietoeslag.

Om hun eis kracht bij te zetten zijn de JS een petitie begonnen.