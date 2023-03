JOVD laakt beslissing wethouder die studenten letterlijk in de kou zet

nieuws

De JOVD Groningen is het niet eens met het besluit van wethouder Eelco Eikenaar (SP) van Armoede om studenten niet te compenseren voor de energiecrisis. Volgens de jongerenpartij worden studenten letterlijk in de kou gelaten.

“Studenten zouden nu maximaal moeten lenen om in aanmerking te komen voor de compensatie”, vertelt voorzitter Thomas Pauwels van de JOVD. “Het is meten met twee maten. Het is echt waanzin wat het dagelijks bestuur van burgemeester en wethouders heeft besloten.” De JOVD noemt het abnormaal dat studenten die juist er alles aan doen om de studieschuld zo laag mogelijk proberen te houden nu nergens aanspraak op kunnen maken.

De jongerenpartij vindt daarom dat de gemeente de studenten moet compenseren en niet de studenten moet buitensluiten. “In een studentenstad als Groningen met een links college kan je je bijna niet voorstellen dat een wethouder van de SP deze keuze maakt. Helemaal in de huidige tijd van inclusiviteit.” De JOVD zegt tevens dat de rechtspraak in het geding is bij de keuze van de wethouder. Op 14 februari heeft de rechtbank van Amsterdam besloten dat de gemeente Amsterdam studenten als hele groep ten onrechte buitensloot van de categoriale eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. “Meerdere rechtszaken hebben uitgewezen dat de keuze van de wethouder niet door de beugel kan. Studenten moeten ook gezien worden als groep met een laag inkomen.”

Eerder op de dag lieten de Jonge Socialisten al weten dat de energietoeslag ook voor studenten beschikbaar moet worden gesteld.