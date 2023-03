Journalisten Dagblad van het Noorden genomineerd

Google

Twee verslaggevers van het Dagblad van het Noorden zijn genomineerd voor de journalistieke prijs De Tegel. Het gaat om Bas van Sluis en Lyanne Levy.

Het tweetal is genomineerd voor het artikel ‘Verhoor Rutte is een totale deceptie’. Daarin maakten ze een analyse van het verhoor van premier Mark Rutte door de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Hun conclusie was: ‘Rutte zei veel maar verklaarde weinig’. Van Sluis en Levy publiceerden ook verhalen voor het Dagblad van het Noorden en de podcast Naschokken.

De Tegel is een initiatief van de Stichting Jaarprijzen voor de Journalistiek. Daarin wordt samengewerkt door NDP-Nieuwsmedia, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, NOS en RTL Nederland.

De prijs is bestemd voor journalisten die een bijdrage hebben geleverd aan de handhaving en verbetering van de kwaliteit van Nederlandstalige journalistieke producties. Ook geldt ze als aanmoediging voor journalistieke vernieuwing en voor talentvolle journalisten. De Tegels worden op 24 april uitgereikt.