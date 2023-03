Jonge Socialisten: “Energietoeslag moet ook voor studenten zijn.”

nieuws

Foto: Alexandra Koch via Pixabay

Volgens de jongerenorganisatie van de PvdA in Groningen, de Jonge Socialisten, moet de gemeente Groningen de energietoeslag ook beschikbaar stellen voor studenten.

De JS vindt dat nodig, nu de rechter in Amsterdam de uitsluiting van studenten voor de energietoeslag van tafel heeft geveegd. “De gemeente moet het goede doen, want dit rechtse kabinet laat studenten in de steek” zegt JS-lid Danny Kolthof.

Sinds het kabinet vorig jaar de energietoeslag voor mensen met een laag inkomen aankondigde, worden studenten hiervoor uitgesloten omdat ze te ‘divers’ zouden wonen. Dat zou het te ingewikkeld maken om de energietoeslag uit te keren. Inmiddels hebben studenten in twee verschillende steden rechtszaken gevoerd. De uitsluiting van studenten is in die gevallen volgens de rechter onrechtmatig.

“We snappen de situatie van de gemeente echt wel. Het is uiteindelijk het kabinet wat studenten in de steek laat. Dus vinden wij dat de gemeente moet laten zien hoe het hoort, wat echt ´nieuw leiderschap´ is.” vervolgt Kolthof. “Vroeg of laat veegt de rechter namelijk hier ook het beleid van tafel, dat is wat iedereen verwacht, dus uiteindelijk moet het toch.”

Om hun eis kracht bij te zetten is de JS een petitie begonnen, die ingediend wordt bij de gemeenteraad. “Er staan twee eisen in: Minister Kaag moet met geld over de brug komen. Tot die tijd moet de gemeente laten zien hoe je wél fatsoenlijk met studenten en rechterlijke uitspraken omgaat.” aldus Danny Kolthof.