Jeffrey de Haas: “Muziek weerspiegelt voor mij gewoon stukjes uit mijn leven”

Afgelopen vrijdag bracht rapper Haas zijn nieuwe single uit met de titel “Er Is Een Party”, een duidelijk minder serieuze track dan zijn vorige werk. Een bewuste keuze zegt hij, want “muziek weerspiegelt voor mij gewoon stukjes uit mijn leven!”



Haas zegt het belangrijk te vinden om een balans te hebben tussen het wat serieuzere en het wat vrolijkere werk. “Ik ben natuurlijk niet altijd heel diep over dingen aan het nadenken”, zegt hij, “Er moet ook plezier zijn in het leven!” Zo is dit nummer een mooie weerspiegeling van een feestje waar hij vandaan kwam. Hij heeft dat gevoel vastgelegd in dit nummer.

Overgestapt naar platenmaatschappij Berk Music

Eerder coördineerde Haas al zijn activiteiten zelf in samenwerking met een boekingskantoor en management. Toen hij door Berk Music werd benaderd om dat over te nemen leek het hem een goede stap om daarmee te gaan samenwerken. “Ik heb een act die heel anders is dan de andere artiesten bij dat label”, vertelt Haas, “dus eigenlijk was het een heel logische stap om dat te gaan doen”.

Wat als ik een milli had

In 2015 had Haas succes met het nummer “Wat als ik een milli had”. Dit zorgde ervoor dat zijn muziek wat melodieuzer werd, dat hij er ook zelf bij ging zingen. Haas ziet het als de start dat zijn muziek wat commerciëler klinkt en catchy melodietjes heeft. Het zorgde er ook voor dat hij een band om zich heen ging bouwen en live ging optreden. En dat is wat hij sindsdien is blijven doen.

Haasje Rap Je

Haas is de laatste tijd flink in de studio gedoken, zo vertelt hij. Daar zijn drie singles uit voortegekomen, waarbij “Er Is Een Party” de eerste is. Om de 2-3 maanden verwacht hij weer een nieuwe track uit te brengen. “En dat gaan we gewoon lekker volhouden, tot we heel Nederland kennis hebben laten maken met de muziek van Haas!”

De muziek van Haas is te beluisteren via de bekende streamingsdiensten op OOG Radio als OOG Radio Stadsplaat .

Jeffrey de Haas vertelde meer over dit nummer in de OOG Ochtendshow op OOG Radio: