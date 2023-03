Jan Wigboldus: ”Misschien zijn dit wel de eerste bouwstenen om het vertrouwen terug te krijgen”

oogochtendshow

Voor een dag was Groningen het middelpunt van de aandacht. Afgelopen vrijdag werd het rapport van de parlementaire enquêtecommissie gepresenteerd. In Zeerijp stond Groningen en haar aardbevingen centraal.

Rampzalig en een ongekend systeemfalen’. Het oordeel van de commissie die onderzoek deed naar de geschiedenis van de Groningse gaswinning, is snoeihard. Jan Wigboldus vertelde in de OOG Ochtendshow dat er goed is raak geschoten.

De commissie vindt dat Nederland een ereschuld heeft aan Groningen: “Nederland heeft in de afgelopen decennia flink geprofiteerd van de aardgasbaten uit het Groningenveld: 363 miljard euro vloeide in de schatkist terwijl 66 miljard euro als winst naar aandeelhouders Shell en ExxonMobil ging. Deze baten vormden een belangrijke pijler onder de nationale welvaart. Maar Groningen blijft achter met de lasten: de schade, de onveiligheid, de gevolgen voor het landschap, de pijn bij Groningers”.

Wat deed de enquêtecommissie?

De enquêtecommissie deed onderzoek naar de besluitvorming over de aardgaswinning, aardbevingen, schadeafhandeling en versterking in Groningen. De hoofdconclusie wordt in het rapport uiteengezet in tien conclusies. Vervolgens werkt de enquêtecommissie elf aanbevelingen uit waarmee de ereschuld van Nederland aan de Groningers kan worden ingelost. Het rapport is op verschillende manieren online te lezen.

Op de vraag van een van onze presentatoren of de Groningers zich nu gehoord voelen is Jan Wigboldus stellig: ”Nee zo werkt dat allemaal niet, want het is wel dat als je het rapport leest dat er erkenning is. Misschien zijn dit de eerste bouwstenen om straks wat meer vertrouwen terug te krijgen in politiek Den Haag”

