Inwoners De Poffert blij met aanleg drempel: “Wethouder heeft woord gehouden, en dat is een compliment”

De huidige verkeerssituatie bij De Poffert wordt aangepakt. Maandag liet wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer weten dat er een drempel wordt aangelegd. Bewoners zijn blij.

“We zijn al heel lang bezig om de situatie op de kaart te krijgen”, vertelt inwoner Kees de Bock. “De afgelopen jaren is de verkeersintensiteit in ons buurtschap toegenomen en wordt er ook veel sneller gereden. Dat is gevaarlijk voor fietsers. In het verleden zijn er ook ongelukken gebeurd. Wij zijn heel blij dat wij nu serieus worden genomen, en dat er beweging zit in de zaak.”

De gemeente is van plan om een drempel aan te leggen tussen industrieterrein Westpoort en De Poffert. “Toen Paul de Rook (D66) nog wethouder was, waren we hier al mee bezig. We kregen toen nul op rekest omdat er volgens De Rook geen ruimte voor zou zijn. Het zou niet gaan gebeuren. Wij zijn daarna doorgegaan om dit probleem op de radar te krijgen, waarbij we vorig jaar zomer een enquête hebben gehouden over de verkeersveiligheid. De resultaten daarvan zijn aan het gemeentebestuur aangeboden. Wethouder Broeksma heeft onze zorgen wel serieus genomen. Hij heeft woord gehouden, heeft ambtenaren de opdracht gegeven om te inventariseren, en er is beleid gemaakt. Ook een compliment is dat ambtenaren ons heel goed op de hoogte hebben gehouden. Wanneer de drempel gaat komen, dat weten we niet. En ook weten we niet wat het effect er van zal zijn. Dat moeten we afwachten.”

De wethouder laat in een brief weten dat er in het buurtschap zelf geen drempels komen, omdat dit teveel trillingen met zich mee zou brengen. De Bock: “Volgens mij speelt er nog een andere reden, en dat is dat dit grondgebied is van de gemeente Westerkwartier. Dus al zou de gemeente Groningen het willen, de gemeentegrens ligt bij de plek waar De Zuidwending in noordoostelijke richting stroomt.”

De bewoners hebben contact gehad met politieke partijen in het Westerkwartier: “Daar wachten ze de situatie af. Kijk, voor de duidelijkheid. Het Westerkwartier heeft in het verleden best wel wat maatregelen genomen. Dan moet je denken aan het plaatsen van borden en het versmallen van de weg om hardrijders te dwingen om af te remmen. Groningen heeft nog niet eerder iets gedaan. Dat gaat nu dus wel gebeuren, dus ik snap dat ze dat in Westerkwartier even willen afwachten.”

